Niger : Comment va Mohamed Bazoum après le putsch manqué

Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a échappé à un coup d’État dans la matinée du mercredi 26 juillet 2023, a-t-on appris auprès de la présidence nigérienne. Selon ces informations, le chef d’État nigérien et sa famille se portent bien.

Situation tendue au Niger : Bazoum échappe à un coup d’État

"Tôt ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d’humeur antirépublicain et tenté en vain d’obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale", peut-on lire dans un tweet de la présidence de la République du Niger.

On apprend aussi que "le président de la République et sa famille se portent bien". "L’armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP [garde présidentielle] impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments", ont ajouté les autorités nigériennes.

Selon un proche du chef de l’Etat qui s’est confié à Le Monde a précisé que Mohamed Bazoum et son épouse se trouvaient dans la résidence présidentielle.

De son côté, la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest) a constaté "avec stupeur et consternation" la "tentative de coup d’Etat au Niger". L’organisation sous-régionale a aussi condamné "avec vigueur cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu".