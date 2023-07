Nuisance sonore : Cocody, la commune la plus bruyante d’Abidjan

Cocody est la commune la plus bruyante de la Côte d’Ivoire. Selon les statistiques fournies par le ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, la ville administrée par le maire Jean-Marc Yacé comporte le plus grand nombre de plaintes dans le domaine de la nuisance sonore.

Nuisance sonore : 1 228 plaintes enregistrées à Cocody

Contre toute attente, les statistiques émanant du ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité portent Cocody comme étant la commune la plus bruyante du District d’Abidjan. La commune de Jean-Marc Yacé enregistre 1 228 plaintes, soit 41 %, devant Yopougon qui affiche 689 (23 %) on note 398 (13 %) au compteur général des communes Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Bouët. Abobo, la bouillonnante se contente de 315 plaintes (10 %) quand les autres communes du Grand Abidjan se partagent 388 plaintes (13 %).

Il faut rappeler que la nuisance sonore se définit tout bruit ou vibration de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes et à nuire à la santé ou à porter atteinte à l’environnement. Notons que le décret n°2016-791 du 12 octobre 2016 portant réglementation des émissions de bruits de voisinage.

Selon l’article 11 de ce décret, aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité et sa vibration, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

De septembre 2011 à décembre 2022, le ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité a enregistré 3 018 plaintes pour nuisances sonores sur 5 030 réclamations clients enregistrées au ministère, soit 60 % des réclamations.