Football : Haller et Dortmund renversent Manchester Utd en amical !

Le Borussia Dortmund de Sébastien Haller s'est imposé 3-2 en amical contre Manchester United. Ce match comptait pour les préparatifs de la pré-sasion aux Etats-Unis.

Sébastien Haller et le BVB éteignent les Red Devils !

Le Borussia Dortmund a enchainé une nouvelle victoire en préparation. Après le carton 6-0 contre Loyal de San Diego, les Jaune et Noir s'offrent le géant anglais, Manchester United. Porté par l'avant-centre ivoirien Sébastien Haller, pas buteur, mais déterminant dans le jeu, le Borussia Dortmund a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer contre les Red Devils après avoir encaissé à l'ouverture du score dès la 24e minute de jeu.

Tilulaire à la pointe de l'attaque du BVB, Sébastien Haller a été l'homme à tout faire de son équipe. Avec sa taille imposante, l'ancien de West Ham a beaucoup décroché afin de libérer des espaces dans le dos pour ses équipiers de l'attaque, notamment Donny Malen qui s'est offert un doublé. Si le buteur des Éléphants n'a pas été buteur durant cette rencontre, il a tout de même montré de belles choses.

Ce qui est plutot rassurant pour la nouvelle saison quand on sait que la sélection nationale aura besoin de ses services dans six mois pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), prévue en Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024.