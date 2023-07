Niger: Les putschistes arrêtent Foumakoye Gado, proche de Bazoum

Au Niger, les putchistes poursuivent les interpellations après le coup d'Etat contre le président Mohamed Bazoum, renversé il y a quelques jours.

Niger : Foumakoye Gado, haut représentant de Mohamed Bazoum arreté

Six jours après le coup d'Etat au Niger contre le président Mohamed Bazoum, les militaires mènent une série d'arrestations, comme c'est de coutume au lendemain du renversement d'un régime politique. Ce lundi, on apprend l'interpellation de Foumakoye Gado, haut représentant de l’ancien président nigérien. Il en est de même pour son directeur de cabinet Karsani Bachirou.

Homme politique avisé et figure respectée de l'échiquier politique nigérien, Foumakoye Gado vient de s'ajouter à la longue liste de personnalités et dignitaires du régime déchu, arretés par les putschistes. Si les putchistes n'ont pas officiellement communiqué sur ces arrestations, il faut noter qu'une dizaine de personnalités ont été arrêtées par la junte.

Depuis décembre 2022, Foumakoye Gado préside le comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tarraya au pouvoir. Il est l'un des plus proches collaborateurs et un fidèle du successeur de Mahamadou Issoufou.