Coup d'État au Niger : L'armée (CNSP) renverse Mohamed Bazoum et prend le pouvoir

Le Niger est plongé dans une situation de crise politique majeure alors que l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir et destitué le président Mohamed Bazoum. Un nouveau Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a été instauré par les putschistes, mettant fin aux institutions de la 7ème république. Cette déclaration a été faite lors d'une intervention télévisée le 26 juillet 2023. Les frontières sont fermées et un couvre-feu a été mis en place de 22h à 5h. La situation est tendue et en évolution, et les développements à venir sont suivis de près.

Coup d'État au Niger : le président Mohamed Bazoum renversé par l'armée

La prise du pouvoir par l'armée et la destitution du président Bazoum soulèvent de nombreuses questions concernant l'avenir politique du Niger. Le CNSP prend les rênes du pays, mettant fin aux institutions de la 7ème république. Cette situation pourrait avoir des conséquences sur la stabilité politique et économique du Niger, ainsi que sur ses relations avec la communauté internationale.

Suite au coup d'État, les putschistes ont pris des mesures pour maintenir l'ordre dans le pays. Les frontières ont été fermées, probablement pour éviter toute fuite des personnalités politiques et sécuriser le territoire. Un couvre-feu a également été instauré de 22h à 5h pour maintenir la sécurité et prévenir toute agitation nocturne.

La prise de pouvoir par l'armée au Niger suscite déjà des inquiétudes au niveau international. La communauté internationale suivra de près les développements et pourrait prendre des mesures en réponse à cette situation. Les conséquences pourraient être importantes pour le Niger, tant sur le plan politique que sur le plan économique et diplomatique.