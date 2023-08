Niger - coup d'état : la BCEAO met fin à ses activités dans le pays

La BCEAO met fin à ses activités dans les agences de l' État nigérien. À travers une note de service datant du mardi 1er août 2023, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé la fermeture temporaire de ses agences au Niger.

En raison des crises sociopolitique dans le pays, la BCEAO annonce en ses termes dans son communiqué : « En raison des risques exceptionnels sur la bonne marche des opérations, les Agences Principale et Auxiliaires de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Niger resteront fermées jusqu’à nouvel ordre ». C'est l'un des propos qu'on peut retenir de la décision prise par les autorités de la BCEAO.

En effet, il faut noter que cette décision aura certainement d'impacts sur l'État Nigérien. Dans la liste des sanctions, voici ce qui concerne l'état nigérien



Liste des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA sur l'État Nigérien

• le gel des avoirs financiers et monétaires de l’Etat du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA ;

• le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA.



Ultimatum de 72 heures donné

En effet, un ultimatum de 72 heures est donné au État nigérien par la CEDEAO pour corriger le tir. À cet effet, une délégation de la CEDEAO est attendue à Niamey pour le processus d'un dialogue avec les putschistes. En revanche, il faut souligner que la CEDEAO fait de son mieux pour le maintien et la maîtrise de la situation dans le pays.