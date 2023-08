Décès du Président Henri Konan Bédié à la Pisam : La Côte d'Ivoire perd une figure politique

La Côte d'Ivoire est en deuil suite au décès du président du Pdci, Henri Konan Bédié, survenu ce mardi 1er août 2023 à la Policlinique internationale Sainte Marie (Pisam) de Cocody. Évacué en urgence depuis Daoukro, l'ancien chef d'État ivoirien, qui avait dirigé le pays de 1993 à 1999, n'a pas survécu malgré les efforts pour le sauver.

Décès du Président Henri Konan Bédié ce mardi

C'est à la Policlinique internationale Sainte Marie (Pisam) de Cocody que s'est éteint Henri Konan Bédié, à l'âge de plus de 90 ans. Les circonstances de son décès sont encore peu claires, mais il aurait été évacué en urgence depuis Daoukro à bord d'un hélicoptère. Malgré les tentatives des médecins pour le sauver, il a finalement rendu l'âme après avoir été admis en réanimation.

Un leader politique de premier plan : Henri Konan Bédié a été une personnalité politique marquante en Côte d'Ivoire pendant plusieurs décennies. Ayant occupé la fonction de chef d'État de 1993 à 1999, il a joué un rôle majeur dans la vie politique ivoirienne. Il a été l'un des acteurs clés de la transition démocratique du pays après le décès du président Félix Houphouët-Boigny en 1993.

Surnommé "Houphouët-Boigny le jeune" en référence à son prédécesseur, Henri Konan Bédié a cherché à maintenir l'héritage politique et les valeurs du Pdci, le parti fondé par Houphouët-Boigny. Sous son mandat, la Côte d'Ivoire a connu des avancées significatives sur le plan économique et social, mais aussi des controverses politiques, notamment après le coup d'État qui a mis fin à son règne en 1999.

Henri Konan Bédié était connu pour son approche politique basée sur le dialogue et le consensus. Malgré les tensions politiques qui ont marqué son règne et la période post-coup d'État, il a toujours prôné la recherche de solutions pacifiques et l'unité nationale pour surmonter les crises.

Un deuil national en Côte d'ivoire

Le décès de l'ancien président a provoqué une vague d'émotion à travers tout le pays. Les hommages affluent de toutes parts, saluant la mémoire d'un homme politique respecté et estimé. Le gouvernement a déclaré un deuil national en l'honneur de celui qui a marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire.