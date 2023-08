Niger - situation sociopolitique : voici l' intégralité des sanctions adoptées

Une séance extraordinaire a été faite par la CEDEAO avec les responsables des pays membres à cause de la situation critique de l'État Nigérien. Ainsi, à l'issue de ce sommet extraordinaire, certaines mesures ont été prises à l'encontre des auteurs du coup d'État et en soutien au président d'honneur.

Tour d'horizon sur les mesures adoptées :

• Fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA;

• Interdiction de survol de l'espace aérien pour tout aéronef en provenance ou à destination du Niger;

• Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles impliquant les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services;

• Suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger;

• Gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA ;

• Gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA ;

• Suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA;

• Suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, en particulier la BOAD;

• Interdiction de voyage pour les auteurs de la tentative de coup d'État, gel de leurs avoirs financiers et confiscation de leur patrimoine;

• Application de l'interdiction de voyage, du gel des avoirs et de la confiscation des biens à toutes les personnes civiles ou militaires participant à des institutions ou organes de gouvernement constitués par les militaires dans le coup de force, ainsi qu'à leurs familles, qui seront également interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA.

En outre, il urge de retenir que la CEDEAO, prennent les dispositions nécessaires pour le maintien de la quiétude dans le pays.