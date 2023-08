Une proposition de 50 millions de francs CFA à ASalfo pour quitter Magic System

Il y a eu une époque où une proposition a été faite à ASalfo pour quitter le groupe Magic System. Dans une interview accordée sur une plateforme, le chanteur et lead vocal est revenu sur cette situation.

ASalfo : ‘’J’ai refusé une offre de 50 millions de Francs CFA pour quitter mon groupe"

Le groupe Magic System fait la fierté de la musique ivoirienne à l’extérieur. Grâce à ASalfo, Manadja, Goudé et Tino, le drapeau de la Côte d’Ivoire flotte partout avec les différentes scènes qu’ils occupent. En concert live du groupe ou dans des festivals, il y a toujours du monde pour venir les assister. La formation zouglou s’est taillée une véritable réputation après plusieurs années de dur labeur.

Les quatre membres ont mis en place un événement culturel dénommé Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), qui a pignon sur rue en Afrique et dans le monde. De nombreux artistes du continent et même d’ailleurs participent à ce rendez-vous chaque année à Anoumabo dans la commune de Marcory à Abidjan et dans des villes de l’intérieur du pays. En plus de cela, Magic System s’est doté d’une fondation éponyme et d’une structure Gaou Production.

Cette belle harmonie a failli être gâchée si la clairvoyance du lead vocal, ASalfo n’avait pas prévalu. Invité le vendredi 4 août 2023 sur une plateforme ‘’Investir au pays’’, il est revenu sur une proposition d’une production qu’il a reçue pour abandonner ses camarades et faire carrière solo.

‘’A l’époque j’ai refusé une offre de 50 000 000 F CFA d’une personne pour quitter mon groupe, abandonner les autres, car elle estime que j’étais le seul qui faisait le groupe’’, a-t-il expliqué. Et le Gaou Magicien de préciser : ‘’J’ai refusé, car je ne voulais pas avoir une conscience sur moi lourde tout au long de ma carrière. A cette époque je n’avais que 1 800 000 F CFA donc naturellement ce qu’on me proposait était assez alléchant, mais j’ai refusé, car lorsque tu as 3 personnes avec toi, et que vous avez bâti quelque chose ensemble et malgré le succès, aujourd’hui qui acceptent de te mettre au devant de tout sans guerre de leadership, à un moment donné il faut savoir qu’il y a un sacrifice auquel ces gens ont consenti. Je ne pense pas que je serais à ce niveau si ces gens n’étaient pas avec moi.’’.

L’intégralité de l’interview sera diffusée ce dimanche 6 août à 16 h et 14h (heure de Paris), pour que les gens comprennent la force du groupe Magic System.