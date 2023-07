CAN 2023 : Magic System déjà prêt à faire le show, ce qui se prépare

Ils ont été désignés par le COCAN pour composer l’hymne officiel de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le groupe Magic System est actuellement en studio. Des images de la réalisation de cette chanson ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Magic System à fond dans l’enregistrement de l’hymne officiel de la CAN 2023

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroule en janvier 2024 en terre ivoirienne. Tous les signaux sont au vert pour que cette compétition continentale se passe bien pour la grande joie des milliers de supporters qui viendront des quatre coins de l’Afrique.

Le Comité d’organisation de la CAN (COCAN), dirigé par le ministre François Amichia, a dévoilé il y a peu le logo de cette rencontre du football africain en Côte d’Ivoire. Il y a quelques jours, la mascotte de la CAN 2023 baptisée ‘’Akwaba’’, a été présentée au cours d’une cérémonie devant un parterre d’invités.

Des mois avant, le groupe zouglou Magic System avait été choisi pour la composition de la chanson officielle de l’ouverture de la CAN. Evidemment, les Gaous Magiciens ont commencé à se mettre au travail. Sur les réseaux sociaux, les enfants d’Anoumabo avec en tête leur chef de file, A'Salfo, ont publié des photos d'une séance studio de l’enregistrement de l’hymne officiel de la CAN intitulée à juste ‘’Akwaba’’, comme le nom de la mascotte de cette compétition. ‘’Bara commence là’’, écrit A’salfo.

On ne sait pas dans quel studio d’enregistrement la chanson est réalisée pour le moment. Mais on peut penser que c’est en France que l'œuvre musicale de la CAN 2023 est réalisée puisque le groupe Magic System est actuellement en tournée européenne. Les quatre magiciens Goudé, Tino, Manadja et A’Salfo ont quand même eu l’agréable surprise de recevoir le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Diallo qui est venu les soutenir.