PDCI-Municipales à Divo : Les militants saluent la candidature de Me Zehouri

Dans l’après-midi du samedi 8 juillet 2023, dirigeants et militants du PDCI-RDA de la commune de Divo sont venus nombreux à la résidence de Me Bertin Zehouri, au quartier Millionnaire, pour saluer le choix porté par le président Henri Konan Bédié sur sa personne aux élections municipales 2023.

Divo : dirigeants et militants du PDCI-RDA saluent la candidature de Me Bertin Zehouri au élections municipales

Une rencontre au cours de laquelle Me Bertin Zehouri a une fois de plus adressé un message de remerciement à la haute direction du PDCI-RDA pour l’avoir désigné candidat. Un temps fort de son intervention a porté sur son appel à l’union de toutes les forces vives du PDCI-RDA, avec l’appui des organisations politiques alliées en vue d’aller chercher la victoire au soir du 2 septembre 2023.

" Militantes et militants, dirigeants et responsables des structures spécialisées du PDCI-RDA, je tiens à vous dire un grand merci pour votre mobilisation extraordinaire dans ce combat que nous menons. Depuis le mercredi 5 juillet 2023, la direction de notre parti a porté son choix sur ma personne pour défendre les couleurs du PDCI-RDA aux élections municipales 2023 à Divo. J'adresse encore et toujours mes vifs remerciements à son excellence Henri Konan BEDIÉ président du PDCI-RDA pour sa confiance faite à ma personne. Ma candidature est celle de tous les militants du PDCI-RDA, de tous les habitants de Divo", a déclaré Me Bertin Zehouri devant un public heureux de le revoir. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux délégués PDCI-RDA Loh-Djiboua pour leur soutien constant à sa cause politique.

A l’unisson, plusieurs dirigeants et militants, à l'instar des doyens Koïta Mamadou, Tanoh Bian, Djokohi Rodrigue et Ourega Emanuel, présents ont prononcé des mots de félicitations à l’endroit du candidat Me Bertin Zehouri, tout en réaffirmant leur soutien sans réserve au combat qu’il mène pour faire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire un parti victorieux dans la région du Loh-Djiboua. Ils ont demandé au candidat du PDCI-RDA aux municipales 2023 à Divo d’éviter de répondre aux provocations des personnes qui s’adonnent à des actes subversifs qui vont à contre-courant de la décision du président Henri Konan Bédié.

Dans une ambiance d'ovations faites par le personnel politique du PDCI-RDA et de l'Observation pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire (ODAP-CI), dont Me Bertin Zehouri est le président-fondateur, Me Yao Akissi Eugénie, dirigeante de l'union des femmes PDCI-RDA de Divo, a loué le courage, la patience et le travail abattu par tous pour faciliter la candidature de Me BERTIN ZEHOURI. "Nous devons tout le temps encourager notre candidat le Flambeau du développement du Loh-djiboua à aller vers tout le monde pour qu'ensemble, main dans la main, nous atteignions notre objectif de donner la victoire à notre parti le PDCI-RDA ", a-t-elle préconisé avec insistance.

Désigné candidat du plus vieux parti politique ivoirien, sur décision signée par le président Henri Konan Bédié, le mercredi 5 juillet 2023, Me Bertin Zehouri est vu par les observateurs comme étant le prochain maire de la commune de Divo. Sa désignation pour défendre les couleurs du parti septuagénaire aux élections municipales 2023 à Divo survient dans un contexte de crise au sein dans le Loh-Djiboua en raison des irrégularités, dit-on, constatées dans le choix porté par la direction du parti sur le vice-président Babli Dominique aux élections régionales. Au moment où la majorité des militants conteste la candidature de Babli Dominique, Bédié coupe la poire en deux en mettant Me Zehouri en mission de ramener la victoire au PDCI.