Tenor parle d'Eunice Zunon : "Peut-être qu’elle pense aussi à moi et elle pleure"

C’est bien fini entre Tenor et Eunice Zunon. Le rappeur camerounais invité du média Brut Afrique est revenu sur sa relation avec la web humoriste ivoirienne. Il n’a pas été avare en mot à l’endroit de son ex-compagne.

Tenor : ‘’C’est une grande dame, avec une belle vision, et donc je ne peux que lui souhaiter du positif’’

Tenor et Eunice Zunon formaient un couple très médiatisé il y a un an. Le rappeur camerounais et la l'humoriste ivoirienne se vouaient un amour sincère partout où ils se trouvaient. Les deux ex-tourtereaux s’affichaient très complices sur les réseaux sociaux. Mais le mal était bien profond entre Tenor et Eunice Zunon. Ils vivaient en fait un amour tumultueux en cachette.

La relation qui était enviée par tous a pris du plomb dans l’aile en quelques mois après leurs fiançailles en janvier 2022. Suite à une bagarre, la belle idylle entre le chanteur et la BP Bouche Pointue a volé en éclats. Chacun est allé de son côté tout en ignorant la vie de l’autre. Dans une interview accordée au média Brut Afrique, Tenor s’est confié sur sa relation avec Eunice Zunon.

Il n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Ivoirienne. Mais tout en surprenant les uns et les autres quant à son ressenti aujourd’hui après leur séparation. ‘’Peut-être qu’elle pense aussi à moi et elle pleure comme ça, on ne sait jamais’’, a lancé Tenor. Avant de préciser : ‘’Non, ça va, c’est tranquille. Chacun évolue de son côté. Voilà, on se souhaite du bien. De mon côté, je lui souhaite du bien, je lui souhaite une grosse réussite dans sa carrière, qu’elle puisse continuer ses projets, les réaliser. C’est une grande dame, avec une belle vision, et donc je ne peux que lui souhaiter du positif.’’

Pour le moment, Tenor et Eunice Zunon cachent chacun leur vie privée loin des paparazzis.