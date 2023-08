Séquence politique - la Commission Mixte de Coopération effectuée

La séquence politique de la 10ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre la République du Mali et le Burkina Faso a été effectuée le lundi 07 août 2023 à Bamako.

Une séquence assistée par plusieurs autorités compétentes. Elle a été dirigée par la coprésidence de leurs excellences Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et Madame Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBA, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

En effet, l'ouverture de cette 10 è session a commencé avec Ministre DIOP dont une minute de silence a été observée à toutes les victimes militaires et civiles du terrorisme au Mali et au Burkina. Ceci y compris les 27 Casques bleus du Burkina qui ont payé le sacrifice ultime sur le théâtre des opérations au Mali.

Heureux du nouvel élan au partenariat stratégique entre l'État Malien et burkinabè, la première autorité de chaque Etat avise cette solidarité entre eux.

À cet effet, les Ministres des Affaires étrangères, dans leurs messages, ont renforcé la détermination et la volonté affichées des plus hautes autorités des deux pays. Une détermination qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets intégrateurs communs au bénéfice des populations.

Au total, une trentaine accords en négociation a été visé. Ceci serait l'une des preuves suffisantes qui montrent la vitalité retrouvée de la coopération bilatérale.

Cependant, les deux ministres ont dénoncé en déplorant le recours abusif des Organisations sous régionales à des sanctions inutiles et inhumaines ainsi que leur volonté d’employer la force contre des populations meurtries par des activités criminelles des terroristes, sans soutien communautaire.

Néanmoins, une volonté ferme a été réaffirmée du côté des deux ministres pour une coopération digne et équitable entre le Mali et le Burkina Faso.