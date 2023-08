Mali : Issoufi Arbert Bedari préside à la rencontre du Cluster Education

Issoufi Arbert Bedari Touré, Directeur National de l'Enseignement Fondamental, a co-dirigé avec le Coordinateur du Cluster Education, Patrick Likelé la séance mensuelle du Cluster Education.

Les acteurs du Cluster Éducation en concertation

Une rencontre qui a eu le mercredi 23 août 2023 dans la salle de réunion de la Direction Nationale de l'Enseignement Secondaire Général.

En effet, le but principal de cette rencontre mensuelle qui a rassemblé nombreux partenaires techniques et financiers(PTF) du département de l'éducation est de diffuser les informations et les préoccupations relatives à la coordination du cluster pour le développement de l'éducation malienne.

En plus , la préoccupation « l'école en situation d'urgence» a fait l'objet d'une discussion interressante et agréable entre les membres/participants de cette séance.

De plus, il faut souligner que nombreux points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la présentation du contexte et du cadre des résultats consolidés de la première ébauche de la stratégie-pays éducation du cluster Education Mali.

À l'issue de cette rencontre assistée par les acteurs de l'éducation, plusieurs apports et perspectives ont été suggérés. Une démarche qui participe activement au développement de l'éducation malienne en général et au Cluster Éducation en particulier.