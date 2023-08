Mali - Genève : table ronde de restitution et de consultation

Le mercredi 16 août 2023 à L’Hôtel Maeva-Palace de Bamako, a eu lieu la table ronde de restitution et de consultation organisée par le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette session a eu lieu suite à la participation du Mali à la 43ème session du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies à Genève.

Session du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies à Genève

Une cérémonie présidée par le Ministre Mamadou Kassogué, en présence du Secrétaire Général du ministère et du Chef de Cabinet.

En effet, l'objectif de la rencontre vise d'une part à restituer les 275 recommandations formulées à l'attention du Mali lors de l'Examen Périodique Universel de mai 2023 et d'autre part, à consulter les acteurs étatiques et non-étatiques sur ces recommandations.

Dans le même sillage, l'élaboration du rapport additif du Mali est prévue en septembre-octobre 2023.



Par ailleurs, les départements ministériels et les organisations de la société civile ont marqué vivement leur présence et réaffirmé l'engagement du Mali dans la promotion et la protection des droits humains.

En revanche, il urge de retenir que le prochain cycle d'examen est prévu en 2028.