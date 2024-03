77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Parlement somalien a voté à l’unanimité en faveur du passage à un régime présidentiel et de l’instauration du suffrage universel direct. Cette décision, bien que critiquée par certains, ouvre la voie à des élections locales et nationales qui pourraient redéfinir le paysage politique en Somalie.

La Somalie passe au régime présidentiel

Après des décennies de tumulte politique marquées par des conflits claniques et l’insurrection des islamistes radicaux shebab, la Somalie prend un virage historique. Le Parlement somalien a approuvé à l’unanimité, le passage à un régime présidentiel. Cette décision est accompagnée de l’instauration du suffrage universel direct, une première depuis la prise de pouvoir de Siad Barré en 1969.

Les révisions constitutionnelles, longtemps attendues, visent à instaurer un processus démocratique légitime et à mettre fin aux décennies d’instabilité politique qui ont marqué l’histoire récente du pays. Bien que ces réformes aient été saluées par certains comme un pas dans la bonne direction, d’autres, dont l’ancien président Mohamed Abdullahi Farmaajo, les considèrent comme illégales et non représentatives de la situation politique actuelle.

Malgré les critiques, le président actuel, Hassan Cheikh Mohamoud dit poursuivre ses efforts pour stabiliser le pays et assurer la transition vers un système politique plus inclusif. Les prochaines élections locales, prévues pour le 30 juin 2024, seront un test de la volonté du peuple somalien de participer activement à la vie politique de leur pays.