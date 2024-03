74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Port d’Abidjan a accueilli le Norwegian Dawn, un luxueux navire de croisière de la Norwegian Cruise Line. Long de 294,13 mètres, ce navire de croisière est à ce jour, le plus grand accueilli au Port autonome d’Abidjan.

Le Norwegian Dawn, joyau des mers, accoste à Abidjan

Le Norwegian Dawn, impressionnant par sa taille imposante de 294,13 mètres de long et 32,20 mètres de large, a fait escale à Abidjan avec à son bord, pas moins de 4 000 personnes, dont 3 000 passagers et 1 000 membres d’équipage. En provenance de Durban, en Afrique du Sud, ce mastodonte des mers a choisi de s’arrêter pour une journée dans la capitale économique ivoirienne.

Les touristes en quête d’aventure ont eu l’occasion d’explorer divers sites emblématiques, notamment le pittoresque marché artisanal de Marcory, la magnifique station balnéaire de Grand-Bassam et la fascinante ville historique de Bingerville. Cette immersion dans la richesse culturelle et naturelle de la région a sans aucun doute laissé une empreinte durable dans l’esprit des visiteurs.

La présence du Norwegian Dawn à Abidjan n’est pas seulement un événement ponctuel, mais elle illustre également l’essor continu du tourisme dans le pays. En effet, de plus en plus de paquebots de croisière choisissent de faire escale dans les ports de la Côte d’Ivoire, attirés par la diversité de l’offre touristique et la chaleur de l’accueil réservé par les habitants. Pour rappel, le port d’Abidjan a accueilli le mercredi 15 mars 2023, un navire de croisière, le « AZAMARA JOURNEY », pour quelques heures d’escale.