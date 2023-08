​Mali : projet de loi de recherche sur la médecine traditionnelle adopté

Le projet de loi de l'institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles ont été adoptés à l’unanimité par le conseil national de transition au Mali. C'est lors d' une session extraordinaire d'août, présidée par le Président de Transition, le Conseil national de Transition que le projet de loi de l'institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles ont été adoptés.

Le gouvernement de la transition donne son quitus sur le projet

En effet, après le vote, il urge de noter que tous les membres du gouvernement de la transition ont donné leur quitus sur le projet. Ainsi, après le vote on a 103 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Ceci montre clairement que les membres du gouvernement de la transition partagent et ont la même vision pour le développement de la nation.

À cet effet, à l'issue du vote, la Commission Santé, a présenté le rapport détaillé sur les motivations ainsi que les avantages de la création de l'institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles.

Par ailleurs, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Bouréma Kansaye, n'a pas hésité à placer ses mots aux membres du conseil pour la tâche qu'ils effectuent pour l'épanouissement du pays.