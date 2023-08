CAN 2023: Alassane Ouattara assigne cette mission aux Eléphants !

Le président Alassane Ouattara a invité les Eléphants à tout donner pour les rendre la nation ivoirienne fière lors de la CAN 2023 prévue dans cinq mois en Côte d'Ivoire.

CAN 2023: Le message du président Ouattara aux Eléphants

Dans son message à la nation le 6 août, veille du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a assigné une mission à la sélection nationale. À moins de cinq mois du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Chef de l'Etat a demandé aux Eléphants de tout donner afin de rendre les Ivoiriens fiers de leur sélection.

" À nos Eléphants footballeurs, je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du Gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales lors de cette CAN à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers par vos performances", a déclaré le Chef de l'Etat.

La Côte d'Ivoire est prete pour accueillir la CAN

Alassane Ouattara a également rassuré quant à la tenue de la compétition. " Nous sommes déjà prêts à accueillir la plus grande compétition sportive du Continent. Avec la légendaire hospitalité de nos concitoyens, je suis convaincu que nous offrirons, au monde entier, ce que nous avons de meilleurs en termes d'accueil, de culture, et de richesses touristiques ", a-t-il déclaré.

Initialement prévue en juin - juillet 2023, la CAN a été reportée en janvier et février 2024 en raison de la saison extrêmement pluvieuse à Abidjan entre juin et juillet. Au total six sites vont accueillir ce tournoi que la Côte d'Ivoire organise pour la deuxième fois de son histoire après 1984.