Etats-Unis : Madonna prête à repartir sur scène après son hospitalisation

A la suite d’une grave infection bactérienne, la chanteuse américaine, Madonna avait été contrainte de reporter sa tournée mondiale baptisée ‘’Celebration World Tour’’. Dans un message qui en dit long sur les réseaux sociaux, la star semble être en pleine forme pour remonter sur scène très bientôt.

Madonna de retour très bientôt sur scène

Madonna semble-t-il est parfaitement rétablie. La chanteuse américaine est prête à reprendre le micro pour le plaisir de ses fans. Alors qu’elle allait entamer sa tournée mondiale baptisée ‘’Celebration World Tour’’, en Amérique du Nord et en Europe, la star de 64 ans avait dû être hospitalisée le 24 juin dernier en soins intensifs. La Madone a donné des nouvelles rassurantes d’elle à ses fans.

C’est à travers son compte Instagram le mercredi 9 août que l’artiste a publié plusieurs de ses anciennes photos provenant des concerts précédents qu’elle a donnés avant d’avoir ses problèmes de santé. Elle se découvre habillée d’un corset noir, sous un voile noir, ou encore avec ses lunettes de soleil visées sur le nez. Madonna a aussi posté une série de clichés de ses bagues, de ses bottes hautes, de sa longue chevelure longue, ainsi qu’un T-shirt sur lequel est inscrit : ‘’Material Girl’’. ‘’Toute habillée et nulle part où aller… Mais bientôt, je voyagerai jusqu’à vous. #celebrationtour’’, écrit-elle.

Une légende qui laisse présager que, si les dates de sa tournée s'apprêtent à être bientôt reprogrammées, la star pourrait bien reprendre la route plus tôt que prévu. Les nouvelles dates semblent donc être sur le point d’être annoncées. La semaine dernière, la chanteuse avait remercié ses fans pour leur amour et leur soutien après son hospitalisation, promettant que les dates de sa tournée mondiale seraient bientôt révélées. ‘’Merci encore pour votre incroyable soutien et votre patience au cours de ces dernières semaines, avait-elle commenté en story Instagram. Je suis heureuse de vous annoncer que le programme de la tournée réorganisée arrivera dans les prochains jours ! À bientôt pour une célébration bien méritée !’’, déclarait-elle. Récemment, avec ses filles Merci, Stella et Estere, Madonna avait assisté au concert de Beyoncé au MetLife Stadium, dans le New Jersey.