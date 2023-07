États-Unis : Madonna rassure ses fans après son séjour médical aux urgences

Il y a quelques jours, la vie de la chanteuse américaine, Madonna, tenait seulement sur un fil. Après cet épisode douloureux où elle a été emmenée aux urgences, la reine de la Pop a fait une sortie sur son compte Instagram pour rassurer ses fans.

Madonna réapparaît en pleine forme sur Instagram

Les fans de la chanteuse américaine, Madonna se sont inquiétés récemment de son état de santé. La Madone avait été retrouvée inconsciente à son domicile et évacuée d’urgence dans un hôpital de New York en soins intensifs à la suite d’une infection bactérienne grave.

Ce qui a conduit les médecins à la réanimer avec Narcan, utilisé à d’autres occasions pour d’éventuelles surdoses, et pour arrêter le choc qu’il subissait.

Cette situation médicale de la reine de la Pop avait conduit à l’annulation pure et simple de sa tournée musicale dénommée ‘’The Celebration Tour’’, qui devait débuter ce mois de juillet. Il y a plus de peur que de mal aujourd’hui et les milliers de fans sont heureux pour la chanteuse âgée de 64 ans. Elle a été aperçue en train de se promener dans les rues de New York et en pleine forme et avance même à pas de géant dans sa guérison.

Madonna a fait une apparition elle-même sur son compte Instagram pour rassurer tous ses fans et les remercier pour leur indéfectible soutien à son égard.

‘’Merci à tous pour votre énergie positive, vos prières et vos mots d’encouragement. J’ai ressenti ton amour. Je suis sur la voie de la guérison et je me sens chanceuse pour tout le bien que j’ai dans ma vie’’, écrit-elle.

Non sans avoir une pensée pour ses enfants lorsqu’elle était alitée. ‘’Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants. Ma seconde était que je ne voulais pas décevoir les personnes qui avaient acheté des billets pour la tournée.

Et je ne voulais pas non plus laisser tomber les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi au cours des derniers mois pour créer la série. Je déteste décevoir les gens. Ma priorité maintenant est ma santé et devenir plus forte, et je vous assure que je reviendrai dès que je le pourrai’’, ajoute-t-elle.

La chanteuse ne compte pas abandonner sa tournée et elle va la poursuivre pour ses nombreux fans qui l’attendent avec impatience. ‘’Le plan actuel est de reprogrammer l’étape des États-Unis et le début de la tournée en Europe, en octobre. Je ne peux pas être plus reconnaissant pour votre soutien. Avec amour, M.’’, conclut-elle.