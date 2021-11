Madonna dévoile tétons et string sur Instagram : La toile en ébullition

Toujours sensationnelle et glamour, Madonna, la reine de la Pop music' a publié récemment une série de photos d'elle, vêtue en lingerie canon dans des positions suggestives.

Madonna à moitié nue sur des nouvelles photos provocantes qui choquent ses fans

Madonna, la mère Lourdes Léon, fait encore parler d'elle à travers une nouvelle série de photos postées sur son compte Instagram le mercredi 23 novembre dernier. On la voit en lingerie dans des positions hard à moitié nue (de la lingerie, des bas en résille et des talons Christian Louboutin).

La star a fait admirer des clichés sur lesquels on peut la voir posée sur son lit, exposant sa poitrine ou encore son fessier. "Un ange veille sur moi", a écrit l'interprète Papa Don't Preach dans la légende, faisant allusion à l'ange de pierre sur le mur derrière elle, écrit Public.fr.

Sur l'une des photos, un émoji en forme de cœur, cache son téton. La publication atteint presque le million de likes. Et les commentaires sont divisés.

Si certains apprécient les photos, d'autres demandent à Madonna "pourquoi" elle publie ce genre de choses. "Que t'est-il arrivé ?", "Au lieu de faire ces photos ridicules, fais de la musique de qualité comme tu en avais l'habitude", "S'il te plait, arrête d'autant photoshopper son visage, tu n'en as pas besoin"... peut-on notamment lire.

Et dans sa story, l'artiste a également partagé une citation de la poétesse Mary Oliver, qui disait : "La beauté sans but est la beauté sans vertu, mais toutes belles ont, par nature, cette fonction… d'exciter les téléspectateurs vers une pensée sublime... la gloire au monde, ce bon professeur".

Dans les commentaires, les internautes se sont déchaînés :

"Au lieu de faire ces images ridicules, faites de la musique de qualité comme vous le faisiez auparavant", "S'il vous plaît, arrêtez de photoshoper votre visage à ce point, vous n'en avez pas besoin", "Madonna je vous aime, mais nous savons tous que vous utilisez des applications avec des filtres", "Quel genre de message envoyez-vous aux gens qui sont conscients de leur corps et honteux de vieillir ?! C’est irréaliste et franchement faux. Montrez votre beauté naturelle et honnête et débarrassez-vous de ces applications ridicules", "Je ne comprends pas tout ce déni de soi, de son propre vieillissement et de son corps changeant", "C'est un appel désespéré pour attirer l'attention", "Avoir le respect de soi à cet âge vous conviendra mieux", "Arrête de montrer ton c*l (...) Maintenant, c'est juste sans classe et ça n'a rien à voir avec ton âge.", pouvait-on lire toujours des commentaires.