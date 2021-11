La culotte de Carmen Sama au concert de Kiff no Beat enflamme la toile

Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, a encore fait parler d'elle ce week-end au concert du groupe Kiff no beat. Ce qu'il s'est passé.

Carmen Sama gate le coin au concert des Kiff no Beat

Carmen Sama était présente au concert du groupe Kiff no beat, samedi, à Sofitel Hotel Ivoire dans la commune de Cocody. Et la présence de cette dernière n'est pas passée inaperçue. Appelée sur le podium, Carmen Sama, vêtue d'une petite culotte, a dans un premier temps, embrassé chaque membre du groupe Kiff no beat avant d'exécuter quelques pas de danse.

Carmen Sama a ensuite déversé des billets de banque sur les 5 loups du Rap Ivoire. La vidéo de cette scène postée sur les réseaux sociaux, suscite de nombreuses réactions des internautes surpris de voir la belle Carmen Sama aux côtés de ces jeunes rappeurs qui avaient des rapports conflictuels avec son défunt mari.

On se souvient de la brouille entre Elown et Dj Arafat qui avait éclaté suite à la violente bagarre entre le boss de la Yorogang et Debordo Leekunfa. Le jeune Elown Kiff no Beat avait fait une vidéo pour se moquer d'Arafat qui aurait été battu par son ex-meilleur ami.

En retour, le Dashikan avait révélé avoir entretenu une liaison amoureuse avec la belle Samira Maeva, l’épouse du jeune rappeur. Ce qui avait envenimé la situation entre les deux artistes. ''Ta femme est aussi passée par le 13'', avait retorqué Elown qui insinuait que la charmante Carmen Sama avait flirté avec un membre de Kiff no beat, Jochar.

Ces révélations avaient enflammé la toile et il s'en était fallu de peu pour qu' Arafat dj se sépare de sa compagne. Fort heureusement, tout était rentré dans l'ordre. Invité quelques mois plus tard à une émission sur Radio Nostalgie, Elown s'est rétracté, affirmant qu'aucun de ses compagnons, n'était sorti avec Carmen.

''Aucun de nous n’est sorti avec sa femme. C'etait juste pour lui dire que, s’il veut dire qu’il est sorti avec la femme de quelqu’un, il doit aussi savoir que sa femme est sortie avec quelqu’un d’autre avant lui», a-t-il indiqué.