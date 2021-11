PPA-CI: Toulépleu et son maire Kah Zion félicitent Hubert Oulaye pour sa nomination

Le maire Denis Kah Zion a conduit une importante délégation des populations de Toulépleu, samedi 27 novembre 2021 à Abidjan, chez Hubert Oulaye, président exécutif du Parti des peuples africains (PPA-CI).

Les populations de Toulépleu à Hubert Oulaye: "Notre soutien, notre solidarité ne vous fera point défaut"

Originaire de l’ouest de la Côte d’Ivoire et fidèle compagnon de l’ancien président Laurent Gbagbo, Hubert Oulaye a été nommé, le 25 octobre dernier, président exécutif du PPA-CI. Sa mission : construire un parti en capacité de ravir le pouvoir à Alassane Ouattara en 2025.

Pour l’accomplissement de cette lourde et noble mission, l’ancien ministre ivoirien de la Fonction publique pourra compter sur le soutien indéfectible des populations de Toulépleu. Celles-ci, sans distinction de chapelles politiques, l'ont rassuré de leur soutien, lors d’une visite de courtoisie le samedi 27 novembre 2021.

« En venant vous voir ce jour, après le passage spontané de plusieurs groupes, le département de Toulépleu dans sa plus grande diversité représentative, voudrait vous féliciter et formuler pour vous ses sincères bénédictions », a déclaré le maire Denis Kah Zion.

Pour le porte-parole des six sous-préfectures que compte le département de Toulépleu, la nomination de Hubert Oulaye à la présidence exécutive du Parti des peuples africains, est un message fort du Président Laurent GBAGBO envers les populations de l’Ouest, qui ont payé un lourd tribut lors des crises politico-militaires qui ont frappé la Côte d’Ivoire ces dix dernières années.

« C’est pourquoi, Monsieur le Président Exécutif du PPA-CI, dans l’exercice de cette lourde responsabilité qui vous incombe désormais, notre soutien, notre solidarité ne vous fera point défaut», a-t-il rassuré. Et de rappeler que « les divisions inutiles à l’ouest, particulièrement dans nos localités du Cavally ont été des impasses contre le sursaut commun et la bonne marche de notre région ».

Pour sa part, Hubert Oulaye qui avait à ses côtés les députés Tchéidé Gervais, Dibe Diezon, Émile Guiriéoulou, a dit être rassuré du soutien que lui ont apporté les fils et filles de Toulépleu. « Avec votre présence, je sais que ne je suis pas seul et que Toulépleu est avec moi (…) Merci d’être venu démontrer notre unité», s’est-il réjoui.

Avant lui, Émile Guiriéoulou s’est montré également très touché par cette marque de solidarité des populations de Toulépleu. «Merci parce que vous êtes venus sans considération d’ordre politique et je pense que c’est de cette solidarité que nous avons besoin pour avancer et pour faire avancer nos régions », a déclaré le député PPA-CI de Guiglo commune. Avant de prôner la cohésion entre les fils et les filles des régions du Guémon et du Cavally.