PSG : « Neymar fera toujours partie de notre histoire », Nasser Al-Khelaïfi

C'est désormais officiel. Le footballeur international Brésilien Neymar Jr a quitté Paris Saint-Germain (PSG) pour s'engager avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Après avoir annoncé l'information, le club de la capitale française à travers son président Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à rendre un hommage au meneur brésilien.

Le message de Nasser Al-Khelaïfi à Neymar Jr

L'ancien joueur du FC Barcelone s'est engagé avec Al-Hilal en Saudi Pro League, pour les deux prochaines saisons, contre un chèque de 90 millions d'euros pour le PSG. Dans son nouveau club, le Brésilien gagnera un salaire record de 300 millions de dollars en deux ans.

Dès l'annonce du départ de l'ancien crack de Santos, le président du club parisien a réagi. Nasser Al-Khelaïfi, a envoyé un message à celui qui est désormais un ancien pensionnaire du PSG.

« Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu’il a apporté à notre Club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour l’avenir et sa prochaine aventure », a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué d'officialisation du départ de Ney.

Des avantages pour Neymar à Al-Hilal

L’international auriverde qui est désormais mis à la disposition d’Al-Hilal, aura en plus de son salaire, plusieurs autres avantages. En effet, le club saoudien a voulu faire des sacrifices pour s’offrir les services du numéro 10 brésilien. A l’instar de Cristiano Ronaldo, Ney aura à sa disposition, un avion privé. Il a également la possibilité de vivre avec sa compagne Bruna Biancardi même sans s’être officiellement mariés bien que cela soit interdit en Arabie saoudite. Une maison très vaste et bien équipée lui sera octroyée avec tout le personnel adéquat et qualifié.

Il est aussi prévu des primes de victoire pour star brésilienne. En réalité, l’ancien joueur du FC Barcelone va recevoir dans son compte bancaire un virement d’environ 80 000 euros pour chaque match remporté par Al-Hilal. Et ce n’est pas tout, pour chaque publication ou story sur des sujets concernant le club saoudien sur ses réseaux sociaux, le joueur gagnera aussi environ 500 000 euros.