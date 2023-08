Régionales dans le Gbôklè : Damana Pickass démonte le bilan du RHDP

Damana Pickass a rencontré les populations de Fresco le dimanche 13 août 2023. Le candidat de l'alliance PPA-CI/PDCI-RDA effectuait ainsi sa précampagne dénommée "près de vous, prêt pour vous". Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo a littéralement démonté le bilan du RHDP dans la gestion de la région.

Damana Pickass : "Ils n'ont pas utilisé l'argent pour faire la mission qu'on leur a confiée"

En précampagne dans la localité de Fresco le dimanche 13 août 2023, Damana Pickass n'a pas eu des mots tendres en l'endroit de ses adversaires politiques. En effet, le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a démonté le bilan des houphouëtistes.

"Il faut faire très attention à la personne que l'on vote. En ces périodes de campagne, il y a deux types de candidats qui se présenteront à vous. Il y a les vendeurs d'illusion, des gens qui n'ont aucune parole et qui se promènent de cour en cour pour promettre des choses qu'ils ne pourront jamais réaliser. Alors qu'ils ont eu tout le temps et tous les moyens de le faire", a déclaré le candidat de la coalition PDCI-RDA/PPA-CI.

Damana Pickass a également demandé à la communauté Koulango et Baoulé de Zuzuoko, les communautés Koulango et Lobi de Petit Bondoukou dans le département de Fresco de faire attention à la personne qu'elles voteront. Selon lui, ses adversaires "promettent des choses extraordinaires et souvent inimaginables dans l'optique de tromper et de manipuler la population". Il les a donc invités à ne pas se laisser manipuler.

"Cette année, faites attention à ne pas vous laisser manipuler et acheter. Ils viendront également avec l'argent, cet argent du contribuable, donc notre argent que l'État leur a donné pour travailler avec nous. Pour créer des emplois, des centres de santé, ouvrir et entretenir les routes. Ils n'ont pas travaillé et ils viendront utiliser cet argent pour se faire passer pour les bons samaritains", a-t-il prévenu.

À en croire Damana Pickass, "l'aspect du Gbôklè fait pitié". "Le Gbôklè est sale et ne fait pas envie. Ne vous rendez pas complices de leur mauvaise gouvernance en acceptant de voter pour eux pour de l'argent qu'ils vous distribueront. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quel argent vous devez prendre", a mis en garde l'opposant ivoirien.

"J'insiste pour dire à ceux qui ne peuvent pas refuser cet argent de le prendre et de le manger sans remords et de ne pas les voter, car ils n'ont que la corruption comme programme de gouvernement régional", a-t-il ajouté.