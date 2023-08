Anaconda fait une grosse blague aux téléspectateurs de La 3

Anaconda s’est illustré sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, après avoir fait les beaux de la chaine de télévision Ivoir Tv Music. Le chroniqueur vient de faire une énorme blague aux téléspectateurs par rapport à la prochaine saison du programme animé par Eva Amani.

Anaconda absent de la prochaine saison de Peopl’Emik ?

La nouvelle tombe en septembre 2022. Anaconda, de son vrai nom Adams Diallo, quitte la chaîne de télé Ivoir Tv Music où il tenait de main de maitre l’émission Faha Faha. Le jeune animateur aux questions dérangeantes pose ses valises à La 3.

Anaconda est copté par Didier Bléou pour apporter sa touche à l’émission Peopl’Emik. Le chroniqueur s'en sort plutôt bien et tire son épingle du jeu. Au moment où l’équipe prépare la prochaine saison, Anaconda a fait une énorme blague aux téléspectateurs.

En effet, dans un texte publié sur sa page Facebook, le chroniqueur annonce son départ de la chaine publique. "Bonsoir à tous mes crack et mes crackeuses. Je vous annonce que je ne serai pas à la prochaine saison de l’émission Peopl’Emik. Une belle opportunité s’est ouverte à moi d’aller travailler à l’étranger. J’ai reçu une offre de la célèbre télévision Al-Plmik pour cinq ans afin de commenter les matches du championnat saoudien et un salaire de 100 millions d’euros par an", a écrit Anaconda.

Cependant, la suite du texte montre qu’il s’agit d’une blague. "Une Lamborghini à ma disposition, une maison de 20 pièces, 200 milles euros pour chaque post sur les réseaux sociaux, 30 milles euros pour dire le nom de cristiano Ronaldo pendant le match, une femme Belle comme Eudoxie yao. Vraiment je n’ai pas résisté à cette offre j’ai directement accepté. Quand je suis arrivé à l’aéroport du coup bim je me suis réveillé à 4h c’était un rêve seulement. Rendez-vous la saison prochaine sur La3 pour votre émission PPLK", a poursuivi Adams Diallo.