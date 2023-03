Vitale en colère contre la RTI ! Ce que l'artiste reproche à La 3

La chanteuse ivoirienne Vitale est très remontée contre la chaine de télévision La 3, qui fait partie du groupe RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne). L'artiste couper décaler a même eu le soutien de son fiancé Marco Versace. Que se passe-t-il ?

Vitale : "Rien que des bêtises, pourquoi inventer des parents aux gens..."

On le sait, Bomisso Chantale, plus connue sous le nom Vitale, a décidé de retourner à l'école. La "Beyonce" d'Afrique a décidé de suivre l'exemple du zouglouman ASalfo, de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire Didier Drogba, mais aussi de Ramatoulaye DJ, de Venom et de MC One.

La décision de Vitale a été saluée par ses fans qui l'ont encouragée à poursuivre ses études. Cependant, une émission diffusée sur La 3 a suscité la colère de l'artiste-chanteuse. En effet, l'émission La Belle et la Bête du 15 mars 2023 a porté sur le cri de détresse de la soeur d'une chanteuse qui a décidé de reprendre le chemin de l'école. Même si l'animatrice ne dévoile pas l'identité, tout porte à croire que Vitale serait la star en question.

"Rien que des bêtises pourquoi inventer des parents aux gens pour donner de la visibilité à vos émissions", a-t-elle commenté sur la page Facebook de La 3.

Marco Versace, le fiancé de Vitale, a aussi exprimé son mécontentement. "La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où aller à l'école est une mauvaise chose au point où la télévision nationale fait une émission pour en parler non pas éveiller la conscience de la jeunesse, mais pour critiquer. Bravo à cette nouvelle jeunesse et à leurs différents leaders ASalfo, Didier Drogba, Vitale, Siaka Tiene et Ramatoulaye DJ", s'est-il exprimé.