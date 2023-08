Burkina-Faso: Ibrahim Traoré reçoit l'appui de la jeunesse africaine

Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat burkinabè peut s'assurer sur le soutien de la jeunesse africaine dans sa mission.

La jeunesse africaine aux côtés du Président

Ayant la maîtrise sur la vision du gouvernance en place, la jeunesse africaine, par le biais d'une délégation de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), a effectué un déplacement aux côtés du Président le jeudi 17 août 2023.

L'objectif de la délégation, qui a, à sa tête Moumouni Dialla, président de l'Union Panafricaine de la Jeunesse est d'exprimer leur soutien au dirigeant du pays des Hommes Intègres.

À en croire le Chef de l'équipe de la délégation, la « (...) délégation de la jeunesse africaine réunie au sein de l’Upj a sollicité cet entretien pour témoigner à son Excellence Monsieur le Président, son soutien et ses encouragements du fait qu’il incarne ce que la jeunesse veut et souhaite ».

Ibrahim Traoré est vu et considéré comme un modèle qui inspire la jeunesse africaine selon l'Union Panafricaine de la Jeunesse.

Par ailleurs, une satisfaction totale a été des deux côtés à l'issue de la rencontre dont des leçons ont été retenues par les participants. « Je pense que le retour ici va permettre aux uns et aux autres de pouvoir porter les messages de la dignité africaine, de la libération de notre continent et de la solidarité entre les africains. Ce qui va limiter la migration clandestine, les crises qui secouent nos populations et permettre aux populations de vivre dans la dignité et dans le bonheur », avoue le Chef d'équipe de la délégation.