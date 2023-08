Togo - lutte contre la corruption : la police judiciaire outillée

Parmi les maux qui minent le développement du continent africain figure la corruption.

Le gouvernement Togolais oeuvre pour éliminer la corruption

En effet, le gouvernement Togolais a mis en place des instruments de régulation pour éliminer un tant soit peu la corruption. Une initiative qui permettra dissuader les acteurs corrupteurs et corrompus.

Ainsi, plusieurs moyens de sensibilisation ont été mis en place pour voir clair dans les affaires publiques et privées. La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infrastructures assimilées (Haplucia) fait partie des moyens de sensibilisation.

Pour éliminer un tant soit peu la corruption, la police judiciaire a été Ciblée dont une rencontre a été été initiée à l’égard de ce corps.

En plus, le but principal de la séance consiste à améliorer les connaissances des officiers de la police judiciaire sur les missions et le fonctionnement de la Haplucia.

C'est l'occasion pour la police judiciaire de recevoir à nouveau des sensibilisations sur les conséquences néfastes de la corruption et les infractions assimilées.

À en croire le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, « La Haplucia a voulu nous placer au cœur de nos missions et devant nos responsabilités face aux actes de corruption dont nous sommes soit auteurs, soit victimes ou encore témoins, mais que nous laissons prospérer par notre silence ou notre indifférence. Je vous interpelle particulièrement, en tant qu’acteur de la loi, à œuvrer à la construction d’un système juridique efficace et efficient, débarrassé de tout soupçon de corruption ». Ceci est une preuve palpable que la corruption touche plusieurs secteurs d'activités dans le monde.