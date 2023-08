Le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'est opposé à l'usage de la force au Niger et invite toutes les parties concernées à privilégier la diplomatie comme moyens de réglèment de la crise.

Niger: Le PDCI rejette le recours à la force et appelle à un dialogue sincère

La crise au Niger est ne cesse de faire réagir. Alors que la Côte d'Ivoire s'est dite favorable à une intervention militaire de la CEDEAO avec à la clé la promesse de fournir un bataillon de près de 850 soldats, le PDCI, plus vieux parti politique du pays prend position. Dans une déclaration, le parti fondé par Houphouet-Boigny a rejeté l'usage de la force, appelant toutes les parties à explorer des voies diplomatiques afin de trouver une issue à la crise.

« Le PDCI-RDA, parti incarnant les valeurs de démocratie, de paix, de dialogue et de respect de la vie humaine, tout en attachant du prix à l’intégrité physique du Président Mohamed Bazoum, déplorerait les effets collatéraux des sanctions imposées au Niger sur les populations, particulièrement les couches les plus vulnérables », indique la déclaration de Philippe Cowppli-Bony.

« En toutes circonstances, le PDCI-RDA reste convaincu que la seule voie diplomatique, marquée par l'ouverture immédiate de négociations sincères respectant la souveraineté du peuple nigérien, est la clé pour résoudre cette crise et établir les bases d'une paix durable au Niger » a-t-il poursuivi. Cette position du PDCI est en contradiction avec la position officielle des autorités ivoiriennes sur la situation au Niger.

DÉCLARATION DU PDCI-RDA SUR LA SITUATION AU NIGER

Face à l’aggravation des tensions liées à la situation au Niger, marquée notamment par la menace d’une intervention militaire de la CEDEAO visant à remettre au pouvoir le Président Mohamed Bazoum renversé par un coup d’état militaire, le 26 juillet 2023, le PDCI-RDA exprime sa profonde préoccupation quant aux dangers d’embrasement et de déstabilisation de notre sous-région qu’occasionnerait une telle escalade.

Le PDCI-RDA, Parti incarnant les valeurs de démocratie, de paix, de dialogue et de respect de la vie humaine, tout en attachant du prix à l’intégrité physique du Président Mohamed Bazoum, déplorerait les effets collatéraux des sanctions imposées au Niger sur les populations; particulièrement les couches les plus vulnérables.

Le PDCI-RDA, qui a toujours favorisé le règlement pacifique des différends, se souvient des liens étroits qui l’unissent au grand Peuple du Niger depuis la création du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) et appelle, par conséquent, tous les protagonistes de cette crise et la CEDEAO à la retenue de tout moyen d'intervention autre que le dialogue.

Enfin et en tout état de cause, le PDCI-RDA demeure convaincu que, seule la voie diplomatique avec l’ouverture sans délai de négociations sincères, qui tiennent compte de la souveraineté du Peuple Nigérien, est la seule voie pour résoudre cette crise et créer les conditions d’une paix durable au Niger.

Pr Philippe K. COWPPLI- BONY