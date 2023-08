Nigéria : Burna Boy soutient Wizkid après le décès de sa mère

La star nigériane de l’Afro-beat, Wizkid traverse une période en ce moment. Il a perdu sa maman il y a quelques jours. De nombreux artistes comme Burna Boy lui ont apporté leur soutien.

Burna Boy pleure avec Wizkid la perte de sa maman

La disparition d’un être cher est une épreuve très difficile à surmonter. Le chanteur nigérian, Wizkid traverse actuellement une situation douloureuse. Il vient de perdre sa génitrice du nom de Jane Dolapo. Pour l’instant, les circonstances qui entourent le décès de cette femme entrepreneure qui a été un véritable soutien pour son fils n’ont pas encore été données. Il a lui-même rendu hommage à sa mère dans sa chanson ‘’Joy’’, à travers ces paroles : ‘’Quand j’étais un petit garçon, maman m’a dit : ‘’Mon garçon poursuit tes rêves et continue d’y croire, et le ciel sera ton début’’’’.

Cependant, dans ce moment pénible, l’artiste Afro-beat peut compter énormément sur la sollicitude de nombreux de ses collègues au Nigéria et ailleurs. Wizkid a eu le soutien de Davido qui sur son compte Instagram a écrit ceci : ‘’En priant pour toi mon frère, la tristesse s’envole sur les ailes du temps’’ et de l’artiste français d’origine congolaise, Dadju avec qui il a collaboré dans l’une de ses chansons intitulé ‘’Danger’’. ‘’Stay strong my brother (soit fort en français)’’, écrit-il en story sur son compte Instagram.

Après ces deux icônes de la musique mondiale qui avaient un lien très étroit avec la star nigériane, c’est une autre grosse pointure de la musique nigériane a aussi apporté sa compassion à son ‘’frère’’ éprouvé. Il s’agit de Burna Boy qui, lors de son concert à l’événement Afro Nation, a marqué une pause très remarquable pour exprimer sa tristesse face au décès de la mère de Wizkid. ‘’Je ne peux pas imaginer ce que je ressentirais si je perdais ma propre mère’’, déclare-t-il. En exprimant sa propre émotion ainsi, Burna Boy imaginait aussi la perte de sa propre maman.