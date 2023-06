Cinéma : Wizkid présent sur la bande originale du nouveau film Spiderman

La star nigériane, Wizkid continue son ascension à Hollywood. Après plusieurs collaborations avec de grands noms musicaux aux Etats-Unis, il a été choisi pour faire partie de la bande originale du nouveau film Spiderman : Across The Spider-Verse, déjà disponible.

Wizkid figure sur la bande originale du nouveau film Spiderman : Across The Spider-Verse

Le jeune chanteur nigérian, Wizkid continue d’écrire son nom en lettre d’or aux Etats-unis. Il a fait sensation en participant avec brio sur la chanson ‘’Brown Skin Girl’’, de la star américaine, Beyoncé.

L’artiste de 32 ans a aussi collaboré avec les artistes comme Damian Marley, Skepta, Justin Bieber, Ty Dolla $ign et Chris Brown.

Il vient une fois de plus de taper dans l'œil de la production du prochain film des studios Marvel. Il a été choisi par le producteur de la bande originale du nouveau film Spiderman : Across The Spider-Verse.

L’information a été donnée par le producteur de la bande sonore du film, Metro Boomin dans un tweet.

“Wizkid est confirmé pour la bande originale de @SpiderVerse disponible partout le 2 juin !!”, écrit-il.

Le jeune producteur et beatmaker américain de 30 ans a donc choisi le chanteur Afro-beat nigérian pour le sérieux qu’il met dans sa carrière musicale.

Dans cette aventure musicale du nouveau film Spiderman : Across The Spider-Verse, qui est déjà disponible ce vendredi 2 juin sur toutes les plateformes de streaming musical, Wizkid a porté fièrement les couleurs musicales africaines et surtout nigérianes aux côtés des grandes stars de la musique made in USA, à savoir Lil Wayne, Nas, 2 Chainz, 21 Savage, Asap Rocky, JID, A Boogie With Da Hoodie, Lil Uzi Vert et bien d’autres.

Il faut retenir que le film Spiderman : Across The Spider-Verse, est le deuxième volet après le premier “Into the Spider-Verse”, sorti en 2018 et qui a eu un énorme succès au box-office en rapportant plus de 380 millions de dollars.