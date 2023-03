Etats-Unis : La fortune de Jay-Z passe un nouveau cap

Le chanteur et homme d’affaires américain, Jay-Z, devenu premier rappeur milliardaire, continue sur sa lancée. Moins de quatre ans après, la valeur nette du rappeur a presque doublé en un an.

Etats-Unis : Jay-Z est le rappeur américain le plus riche du monde

Jay-Z est le rappeur américain le plus riche du monde. Il est également un homme d’affaires prospère. Et depuis 2019, le chanteur venu de Brooklyn à New York, était devenu le premier rappeur milliardaire grâce à ses placements immobiliers et ses participations dans le champagne Armand de Brignac et le cognac D'Usse.

Moins de quatre ans plus tard, Jay-Z a franchi un nouveau cap. Et selon la dernière estimation du magazine économique américain Forbes, le mari de Beyoncé pèse aujourd’hui 2,5 milliards de dollars. D’ailleurs, ces dernières années, la richesse de Jay-Z a explosé, surtout boostée en partie par la croissance de sa société de divertissement Roc Nation, à la vente de son service de streaming Tidal ainsi qu'à de nombreux investissements dans diverses entreprises, dont Uber.

D'après le magazine Forbes, l'année dernière, la valeur nette du rappeur était de 1,4 milliard de dollars. Dans son rapport, Forbes assure qu’en un an, la valeur de l’artiste de 53 ans, a presque doublé. "Même avec un an sans tournée ni sortie d'album, Jay-Z tire des millions de son champagne Armand de Brignac et de son cognac D'Usse", précise Forbes. Avec ce bond qualitatif, sa fortune le place à la 1210ème position des personnes les plus riches du monde.

Malika Victoria