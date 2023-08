Burkina Faso : plus de 300 camions en direction au Niger

La solidarité entre Burkina Faso, Mali et Niger n'est plus à démontrer. Ensemble pour une nation, le Président Ibrahim Traoré a fait convoyer plus de 300 camions au Niger. Un geste d'unité régionale pour pour soutenir le peuple nigérien dans la période qu'il traverse face aux sanctions de la CEDEAO après le coup d'État du 26 juillet 2023.

Un convoyage de camions de marchandises depuis le Burkina Faso

En effet, plus 300 camions remplis de marchandises en direction du Niger depuis Kaya. Un convoi exclusivement sous la protection de l'armée burkinabè. Les images partagées par la télévision nigérienne, montrent la liaison des forces armées du Burkina Faso et du Niger à Dori, où les marchandises ont été protégées aux Forces de Défense et de Sécurité nigériennes. Une action qui prouve entre le Burkina Faso et le Niger.

Ainsi , il faut retenir que les marchandises ont atteint leur destination sans aucune difficulté routière. Ce geste du Président Ibrahim Traoré démontre à nouveau sa détermination envers le bien-être du peuple voisin.

Par ailleurs, des mesures supplémentaires ont été prises par le Capitaine Ibrahim Traoré et le Colonel Assimi Goita pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région Sahel. Ceci faisant, des avions de combat le long des frontières ont été déployés. Cette stratégie a été mise en place pour riposter contre toute agression contre contre le Niger.

Cependant, avant le déploiement, il faut retenir que les officiers d’État-major du Burkina Faso, Mali et Niger étaient réunis à Niamey pour l'élaboration d'une méthode de riposte en cas d'intervention militaire.