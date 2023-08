Découverte d'un Gisement de Manganèse en Côte d'Ivoire : Une Opportunité d'Envergure Mondiale

La Côte d'Ivoire fait sensation sur la scène minière mondiale avec la récente découverte d'un gisement de manganèse d'une importance potentiellement mondiale à Ouangolodougou, dans le nord du pays. Cette découverte, annoncée par la société d'exploration australienne Mako Gold Limited, ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur minier ivoirien.

Gisement de Manganèse en Côte d'Ivoire, une excellente nouvelle pour l'économie ivoirienne

La société Mako Gold Limited a révélé la teneur impressionnante du minerai de manganèse découvert à Ouangolodougou, comparable à celle des principaux groupes producteurs cotés à l'ASX en Australie. Cette découverte s'inscrit dans le cadre du projet Korhogo, détenu à 100 % par Mako Gold Limited, qui englobe les permis de Ouangolodougou et de Korhogo Nord. Il est important de noter que seulement une partie des 500 mètres forés a été analysée jusqu'à présent, laissant entrevoir la possibilité de découvertes encore plus significatives.

L'Impact sur l'Industrie Minière ivoirienne :

Avec une teneur en manganèse prometteuse et une présence à la surface, le projet Korhogo est sur le point de devenir l'une des prochaines mines de manganèse majeures en Côte d'Ivoire. Cette découverte a suscité l'enthousiasme de Peter Ledwidge, directeur général de Mako Gold Limited, qui voit en cette trouvaille une opportunité majeure pour l'industrie minière ivoirienne.

Le Manganèse, un métal clé pour l'industrie mondiale :

Le manganèse est un métal essentiel dont l'importance ne cesse de croître à l'échelle mondiale. Il occupe la quatrième place parmi les métaux les plus utilisés au monde, après le fer, l'aluminium et le cuivre. Ce métal polyvalent trouve sa place dans divers secteurs, notamment la construction (pour la fabrication d'acier, de poutres, de tôles de carrosserie et de tubes d'oléoducs), l'automobile, les batteries de véhicules électriques, la fabrication de piles, les circuits électroniques et même l'agro-alimentaire.

La découverte de ce gisement de manganèse en Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement à l'industrie minière, elle a également des implications majeures pour la transition vers les énergies propres. Mako Gold Limited envisage de participer à la course aux minéraux critiques pour les batteries, ce qui souligne l'importance croissante du manganèse dans la production de batteries pour véhicules électriques.

Avec la découverte de ce gisement de manganèse de grande envergure, la Côte d'Ivoire est sur le point de devenir un acteur clé dans l'industrie mondiale. Cette trouvaille prometteuse ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques pour le pays et renforce sa position sur la scène minière mondiale. Alors que la demande de manganèse continue de croître, cette découverte est un pas en avant significatif pour la Côte d'Ivoire dans sa quête de développement économique durable.