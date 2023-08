Mali : promulgation du nouveau code minier par Assimi Goita

Le Président de la transition Assimi Goita, a promulgué, le lundi 28 août 2023, le nouveau code minier. Une initiative pour renforcer les intérêts de l’Etat. En effet, plusieurs unités travaillent sur ce nouveau code après sa mise en vigueur au Mali. Ainsi, l'objectif principal de cette initiative d'envergure est de trouver des voies et moyens afin que « l’or brille pour les Maliens ».

Assimi Goïta procède à la promulgation du nouveau code minier

La promulgation du nouveau code minier s’inscrit dans le cadre de la préservation des intérêts de la nation. Un acte qui donnera une plus grande part des revenus vers le trésor public pour contribuer aux intérêts publics et privés maliens dans des projets à venir.

En outre, ce nouveau code permettra au gouvernement malien d'acquérir une participation de 10 % dans les projets miniers pour acheter 20 % supplémentaires. Cette action deviendra une réalité sur une échéance des deux premières années de production commerciale.

Par contre, on pourrait accéder à une participation supplémentaire de 5% dans le compte des intérêts publics et privés maliens pour les projets à venir avec 35%, contre 20% aujourd'hui.

Toutefois, les experts et l'équipe technique du ministère de l’Économie et des Finances et autres n'ont pas manqué de relever certaines anomalies dans le domaine de l’exploitation minière au Mali.