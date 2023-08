Le sélectionneur Jean-Louis a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les deux prochains matchs des Eléphants. Sur cette liste, on note l'absence remarquée de Seko Fofana et Eric Bailly.

Côte d'Ivoire: Seko Fofana et Eric Bailly absents de la liste de Jean-Louis Gasset

Les 9 et 12 septembre prochains, la Côte d'Ivoire affrontera respectivement le Lesotho et le Mali. Pour ces deux rencontrent comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 et les préparatifs de ladite compétition, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé ce mardi une liste de 25 joueurs.

Si on note la présence de plusieurs cadres dont Serge Aurier, Badra Ali Sangaré, Franck Kessié, Sébastien Haller, Jean Seri Michael et Max-Alain Gradel, ce n'est pas le cas de Seko Fofana et Eric Bailly. Le milieu de terrain d'Al Nassr en Saudi Pro League est blessé et éloigné des terrains pour plusieurs jours.

De son côté, Eric Bailly, encore sous contrat avec Manchester United est placé sur le marché des transferts. Le vainqueur de la CAN 2015 est courtisé par plusieurs clubs notamment Saoudiens. Mais aux dernières nouvelles, le natif de Bingerville devrait fait son retour à Marseille où il vient de passer une saison mitigée en prêt.

Jean-Louis Gasset qui a besoin des soldats prêts au combat n'a pas pris le risque de convoquer Eric Bailly qui n'est pas compétitif depuis le début de la saison. Une nouvelle mauvaise nouvelle aussi pour les Elépéhants qui entament la dernière ligne droite de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 à domicile.