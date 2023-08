Tentative de coup d'Etat au Gabon : des militaires contestent la réélection d'Ali Bongo Ondimba

Au Gabon, juste après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle annonçant la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 64,27 % des voix, un groupe de militaires a contesté. Un coup d'État en cours donc dans le pays.

Gabon : des militaires contestent la réélection d'Ali Bongo et prennent le pouvoir

Situation confuse actuellement au Gabon. Une tentative de coup d'État est apparemment en cours dans le pays à quelques minutes après l'annonce officielle des résultats indiquant la réélection du président Ali Bongo Ondimba.

En effet, après que Ali Bongo ait été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par le président du conseil gabonais des élections, un groupe de militaires est apparu mercredi à la télévision nationale (Gabon 24) pour annoncer l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions puis la fermeture des frontières terrestres et aériennes.

Le groupe de forces de défense et de sécurité est composé de certains officiers de l'armée, une douzaine environ. Ils évoquent avoir pris le pouvoir pour "manque de crédibilité du scrutin". Ils disent faire partie du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ils ont également annoncé mettre fin au régime en place et appelé le peuple au calme. À noter quelques coup d'armes mercredi matin à Libreville mais le calme est revenu.

Pour rappel, au cours du scrutin, les autorités gabonaises ont suspendu de manière provisoire la diffusion de France24 et Radio France internationale (RFI). Toute chose que France Médias Monde a dénoncé dans un communiqué.

Le groupe de médias français "regrette et s'étonne de cette suspension provisoire, sans fondement (...) qui prive les Gabonais de deux de leurs principales sources d’information fiables et indépendantes".

À noter que le gouvernement a instauré un couvre-feu et suspendu l'accès à internet dans le but de « parer à la propagation d'appels à la violence », juste après la fermeture des bureaux de vote.