Gabon : Dans une vidéo, Ali Bongo appelle ses soutiens à « faire du bruit » pour sa libération

Le président gabonais Ali Bongo a été renversé par coup d'Etat ce mercredi 30 août. Placé en résidence surveillée, Ali Bongo a appelé à ses partisans au secours.

Gabon : Ali Bongo lance un appel à ses soutiens

Ali Bongo Ondimba n'est plus aux affaires au Gabon. Et pour cause, le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) a pris le pouvoir ce mercredi 30 août, peu après la proclamation de la victoire du fils d’Omar Bongo à la présidentielle. Dans une déclaration à la télévision nationale, l'armée a annoncé une série de mesures, dont la dissolution de toutes les institutions et la fermeture jusqu'à nouvel ordre des frontières.

Dans une vidéo enregistrée depuis sa résidence, le président déchu a lancé un appel à ses partisans. « J'ai été arrêté, ma femme est gardée à endroit inconnu et mon fils à un autre endroit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je demande à la population de faire du bruit, vraiment du bruit pour ma libération », a-t-il lancé en anglais.