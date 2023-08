Gabon : Claudy Siar, "heureux", salue la chute d’Ali Bongo

Claudy Siar fait partie de ceux qui saluent la chute d’Ali Bongo Ondimba au Gabon. En effet, le célèbre animateur martiniquais a laissé explosé sa joie après le putsch qui a emporté le régime de l’ancien président gabonais au pouvoir depuis 13 ans.

Claudy Siar à propos d'Ali Bongo : "C’est fini"

Ali Bongo Ondimba est tombé. L’homme qui dirigeait le Gabon depuis 2009 a été renversé par un coup d’État militaire dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023. Il est depuis en résidence surveillée.

À l’annonce de la chute d’Ali Bongo, Claudy Siar a donné de la voix pour saluer le putsch. "Je ne pensais que je serais heureux en ce 30 août ! Il est rare que je me satusfasse d’un coup d’un État militaire...On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper le peuple un temps. Mais on ne peut pas condamner tout le peuple, tout le temps, c'est fini", s’est exprimé l’animateur de Couleurs Tropicales sur son compte Instagram.

Placé en résidence surveillée par les nouveaux hommes forts de Libreville, le président déchu a lancé un appel en anglais à ses partisans dans une vidéo publiée sur la toile.

"J'ai été arrêté, ma femme est gardée à endroit inconnu et mon fils à un autre endroit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je demande à la population de faire du bruit, vraiment du bruit pour ma libération", a déclaré l’ancien chef d’État gabonais, qui avait été déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle.

Dès sa prise de pouvoir, la Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé série de mesures. "Toutes les institutions de la république sont dissoutes, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle (...). Nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale", avait dit son porte-parole.