Gabon : L'Union africaine condamne la tentative de coup d'État contre Ali Bongo

L'Union africaine a condamné la tentative de coup d’État au Gabon. Dans un communiqué, la commission de l'UA a appelé les forces de défense et de sécurité à garantir l'intégrité du président déchu.

Gabon : L'Union africaine interpelle les fores de défense et de sécurité

Ali Bongo Ondimba n'est plus aux affaires au Gabon. Et pour cause, le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) a pris le pouvoir ce mercredi 30 août, peu après la proclamation de la victoire du fils d’Omar Bongo à la présidentielle. Dans une déclaration à la télévision nationale, l'armée a annoncé une série de mesures, dont la dissolution de toutes les institutions et la fermeture jusqu'à nouvel ordre des frontières.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine a condamné une tentative de coup d'Etat. « Le président de la Commission de l’UA, SE Moussa Faki Mahamat suit avec une grande inquiétude la situation en république gabonaise et condamne fermement la tentative de coup d’État au pays comme voie de solution de sa crise post-électorale actuelle. Il rappelle avec force qu’elle constitue une violation flagrante des instruments juridiques et politiques de l’Union africaine, dont la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance », indique une note officielle.

Le diplomate tchadien « appelle l’armée nationale et les forces de sécurité à s’en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l’intégrité physique du président de la République, les membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement ».