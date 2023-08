Gadji Céli et Yaya Touré donneront le coup d'envoi des prochains matchs des Eléphants

Gadji Céli et Yaya Touré vont donner le coup d'envoi des deux prochains matchs des Eléphants de Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire va affronter le Losotho (9 septembre) et le Mali (12 septembre), respectivement au stade Laurent Pokou de San Pedro et Alassane Ouattara d'Ebimpé. Pour la première rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN, deux figures du football ivoirien vont donner le coup d'envoi.

"La génération "Sénégal 92" et celle de "Guinée-équatoriale 2015" prendront une part active dans l'organisation de deux matchs. Le capitaine Gadji Céli (Sénégal 92) et Yaya Touré (Guinée-équatoriale 2015) donneront respectivement le coup d'envoi de Côte d'Ivoire-Lesotho et de Côte d'Ivoire-Mali", indique la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Pour ces deux matchs, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs. Parmi eux, Yahia Fofana, Evan Ndicka et Ousmane Diomande vont honorer leur première sélection en équipe nationale. Avec ces deux matchs, les Elpéhants vont entamer la dernière droite des préparatifs de la CAN 2023.