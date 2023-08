Cameroun : Un Prophète fait des révélations troublantes sur Coco Emilia

De plus en plus, des hommes de Dieu font des révélations sur des personnalités publiques africaines. Après Roseline Layo, c’est au tour de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia d’être mise en garde par un Prophète. Parce que de nombreux dangers la guettent.

Coco Emilia serait en danger selon un Prophète

Claude Emilia Ilondo Nawe plus connue sous le nom de Coco Emilia est une personnalité camerounaise des médias et des réseaux sociaux. Elle est aussi une femme d’affaires reconnue dans son pays. Mariée puis divorcée à un homme d’affaires congolais, Francis Mvemba, l’linfluenceuse s’était éloignée un tout petit peu de la toile. Mais, ces derniers temps, elle est réapparue plus que radieuse et pleine de vie après des rumeurs de dépression sur elle.

Alors que Coco Emilia a partagé récemment des photos d’elle sur sa page Facebook, un homme de Dieu est de sortie pour l’avertir des dangers qui l’a guettent. Ce Prophète du nom de Ngono.E. Y Ninka a exprimé sa préoccupation pour la camerounaise. Il affirme même qu’elle pourrait être impliquée dans un grave problème, sans en révéler les détails. Il mentionne également les mauvais rêves et les rêves débrouillés qui tourmentent Emilia, laissant entendre que cela pourrait être un signe de problèmes à venir. Il conseille donc à la star des réseaux sociaux de prier et de rester vigilante.

En revanche, si elle ne fait pas très attention, elle pourrait être confrontée à trois situations potentiellement dangereuses à savoir une affaire juridique complexe, concernant des biens immobiliers, où elle serait injustement accusée, une morte certaine avec l’implication d’un démon qui a été envoyé et une utilisation spirituelle de forces maléfiques. Ce prophète demande à l’influenceuse camerounaise de chercher refuge en Jésus-Christ tout en espérant qu’elle va prendre au sérieux cette prophétie. On a vu cette situation en Côte d’Ivoire où un Prophète appelé Elie Padah avait fait des révélations graves sur la chanteuse Roseline Layo qui ont été minimisées. La suite est connue avec l’accident que l’artiste a eu dernièrement sur la route Bouaké-Katiola.