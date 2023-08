Cameroun : Coco Emilia réapparaît plus séduisante que jamais sur la toile

Coco Emilia n’est plus la personne affligée et qu’on disait atteinte d’une dépression. L’influenceuse vient de donner à nouveau des nouvelles d’elle à travers des photos où elle réapparaît plus que belle et séduisante après son divorce avec son ex-mari, Francis Mvemba.

Coco Emilia donne de ses nouvelles avec des photos séduisantes

Les rumeurs de dépression qui ont circulé sur l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia sont à présent loin derrière. L’ex-femme de l’homme d’affaires congolais, Francis Mvemba a repris le contrôle des réseaux sociaux, son lieu de prédilection pour partager son quotidien et s’exprimer librement sur divers sujets. La maman de la petite Sophie qui à présent 2 ans, a pris même de la hauteur après son divorce éclair avec son ex-époux.

Après une apparition assez inquiétante avec un physique amaigri sur la toile il y a quelques mois, la belle Biscuit de Mer a donné de ses nouvelles avec des photos qu’elle a partagé toute joyeuse ce lundi 28 août sur sa page Facebook. Des clichés qui montrent un embonpoint de la femme d’affaires camerounaise qui est installée maintenant dans le village natal de sa maman à babouantou où elle est au soin des habitants aux côtés du chef du village.

Pour dire à tous ses abonnés qu’elle se sent bien dans sa peau, Coco Emilia s’est exprimée sur la notion du bonheur en donnant sa définition à elle. ‘’Le bonheur est quelque chose que les gens cherchent à trouver, mais ce qui définit le bonheur peut varier d'une personne à l'autre. Typiquement, le bonheur est un état émotionnel caractérisé par des sentiments de joie, de satisfaction, de contentement et d'accomplissement. Bien que le bonheur ait de nombreuses définitions différentes, il est souvent décrit comme impliquant des émotions positives et la satisfaction de la vie’’, écrit-il.

L’influenceuse qui a vraiment repris du poil de la bête vit heureuse sans se prendre la tête. ‘’Lorsque la plupart des gens parlent du vrai sens du bonheur, ils peuvent parler de ce qu'ils ressentent dans le moment présent ou faire référence à un sentiment plus général de ce qu’ils ressentent de la vie, parce que le bonheur a tendance à être un terme si large’’, ajoute-t-elle. Tout en mettant en exergue la signification que donnent les psychologues et autres spécialistes des sciences sociales du bonheur. ‘’Ils utilisent généralement le terme ‘’bien-être subjectif’’ lorsqu'ils parlent de cet état émotionnel. Tout comme ça en a l'air, le bien-être subjectif a tendance à se concentrer sur les sentiments personnels globaux d'un individu à propos de sa vie dans le présent’’, conclut-elle. Des internautes ont réagi en commentaire avec mes messages d’encouragements et de soutien à son endroit.