Situation politique au Gabon : La Ligue de défense noire africaine interpelle l'Union africaine

La situation politique au Gabon interpelle la Ligue de défense noire africaine. Dans un communiqué officiel, cette organisation a fermement condamné les mesures de couvre-feu et de la coupure d'Internet prises par les autorités gabonaises.

Gabon : La Ligue de défense noire africaine dénonce les mesures de couvre-feu

Ci-dessous l'intégralité du communiqué :

La Ligue de défense noire africaine condamne fermement les récentes mesures prises par le gouvernement gabonais, notamment l’instauration d’un couvre-feu et la coupure d’internet, en marge de l’élection présidentielle. Ces mesures restrictives soulèvent de sérieuses préoccupations quant au respect des droits civiques et à la transparence électorale dans le pays.

De plus, nous sommes profondément attristés par les violences signalées à Rabat, au Maroc, où des Gabonais ont été victimes de brutalités policières d’une violence inouïe à l’intérieur de l’ambassade du Gabon. Nous condamnons cette agression inacceptable, orchestrée par l’ambassadeur et exécutée par les forces de police marocaines. Il est important de rappeler que le roi Mohamed VI entretient une amitié étroite avec le dictateur Ali Bongo, ce qui soulève des questions sur la neutralité de cette attaque et appelle à une enquête approfondie sur ces actes répréhensibles.

La Ligue de Défense Noire Africaine exprime sa solidarité inébranlable envers tous les Gabonais qui subissent des violations de leurs droits fondamentaux et leur assure son soutien indéfectible dans leur quête de justice et de démocratie véritable. Nous exhortons les autorités gabonaises à respecter les principes démocratiques et à garantir la sécurité et les libertés de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines ethniques.

En tant qu’organisation africaine défendant l’égalité, la justice sociale et les droits de l’homme, la Ligue de défense noire africaine appelle l’Union africaine et la communauté internationale à condamner fermement ces actes répressifs et à exercer une pression diplomatique sur le gouvernement gabonais afin de garantir la protection des droits humains et le respect des principes démocratiques.

Nous appelons également les médias, les organisations de défense des droits de l’homme et les acteurs de la société civile à se mobiliser et à faire connaître ces violations flagrantes des droits de l’homme. Il est de notre devoir collectif de défendre la dignité et les droits de tous les individus, sans distinction de race, d’ethnie ou de nationalité.

Enfin, la Ligue de Défense Noire Africaine encourage tous les Gabonais à rester debout, unis et engagés dans la lutte pour la justice et la démocratie, sachant que notre voix commune est le meilleur outil pour construire un avenir meilleur et plus équitable pour tous.

Fait à Bruxelles, Belgique le 28 août 2023

Service de communication-Presse

La Ligue de défense noire Africaine