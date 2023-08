"Ba-Tingé" et "Les contes de mon enfance" au centre d'un échange littéraire

Un échange littéraire a réuni les écrivaines Sylvie Aya Attia et Amenan Kouakou Yougoubaré, respectivement auteures de Ba-Tingé et Les contes de mon enfance, le vendredi 25 août 2023. L'événement dénommé Seen Read a été organisé par GAD Éditions.

Échange littéraire : Des enfants découvrent des oeuvres de Sylvie Aya et Amenan Kouakou

À l'initiative de GAD Éditions, dirigée par Ange Félix N'dapkri, Sylvie Aya Attia et Amenan Kouakou ont pris part à l'événement Seen Read, qui a réuni un public composé essentiellement d'enfants, qui d'ailleurs sont la cible principale des oeuvres à l'honneur, notamment Ba-Tingé et Les contes de mon enfance.

Le livre Ba-Tingé (les enfants se réveillent, en langue Baoulé), a expliqué Sylvie Aya Attia, renferme des activités que les parents devront faire avec leurs enfants. "C'est un livre qui parle beaucoup de communication avec l'enfant. C'est aussi un livre qui conduit à l'échange avec les enfants", a dit l'auteure, spécialisée dans l'écriture de livres de développement personnel pour enfants, adolescents et adultes.

L'oeuvre est destinée aux enfants de 5 à 7 ans et 8 à 12 ans. Pour elle, il est très important de donner les bases nécessaires du développement personnel aux enfants. "Souvent, on pense que l'on connait l'enfant, mais on ne le connait pas parce qu'il y a des questions qui sont très pertinentes", a-t-elle ajouté avant d'encourager les parents à se procurer son livre. Ba-Tingué qui comporte environ 20 pages est un manuel de questions-réponses, d'activités et de dessins pour développer la créativité et la concentration.

Pour sa part, Amenan Kouakou Yougoubaré note que son objectif en écrivant Les contes de mon enfance est de "partager un aspect de son souvenir d'enfance". "C'est une partie des histoires que notre mère nous racontait le soir avant d'aller au lit", mentionne-t-elle dès l'entame de son oeuvre.

Selon Dr Sibiri Félix, secrétaire diocésaire de l'Éducation catholique de Daloa, qui a réalisé la préface de l'oeuvre, Les contes de mon enfance est "un plaidoyer pour un refus de laisser s'évanouir et se terrer cette richesse des fins fonds culturels de l'Afrique traditionnelle".

Notons que ces deux oeuvres sont parues chez GAD Éditions.