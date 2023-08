Retour du cyclisme international au Burkina Faso

Le cyclisme international rentrera bientôt dans l'histoire au Burkina Faso des le 26 octobre prochain. C'est un évènement international qui sera assuré par le ministre des sports, Boubakar Sawadogo. Pour ce faire, il a mis en place un comité national chargé d’exécuter les dépenses liées à l’organisation.

Ignace Amédée Béréwoudougou coordonne le retour du cyclisme au Burkina Faso

Le comité d'organisation mis en place pour le déroulement de cet événement d'envergure sera dirigé par le président de la Fédération burkinabè du cyclisme, Ignace Amédée Béréwoudougou.

En effet, le cyclisme international comportera plusieurs phases avec des initiniraires bien définis. Pour rappel, Ouagadougou, est le départ du Tour retenu avec 1259,200 kilomètres et 3 critériums. Par ailleurs , le défi de cette initiative est d'assurer une compétition agréable selon les standards de l’Union cycliste internationale. Cette compétition va regrouper des coureurs internationaux et nationaux. Paul Daumont, Martin Sawadogo et Koné Souleymane sont attendus sur le plan national.

Les différentes phases du tour

Phase 1 : Ouagadougou – Pô (125 km)

Phase 2 : Manga – Ziniaré (135 km)

Phase 3 : Ouaga – Ouaga (critérium 5,2 Km x 28 tours)

Phase 4 : Ouagadougou – Koupèla (135 km)

Phase 5 : Tenkodogo – Zorgho (78 km)

Phase 6 : Ouaga – Koudougou (115 km)

Phase 7 : Koudougou – Boromo (153 km)

Phase 8 : Bobo – Bobo (critérium 10,2 km x13 tours)

Phase 9 : Bobo-Dioulasso – PA (125 km)

Phase 10 : Saponé – Ouagadougou (115 km plus un circuit fermé de 5,1 km x 15)

En dépit, la sécurité autour du peloton et de la caravane du tour sera assuré. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du ministre des sports. Le rendez-vous est donc pris le 26 octobre 2023.