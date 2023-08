Togo : l'université de Lomé dispose désormais de nouveaux équipements

Dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement au Togo, le programme des Nations Unies pour le Développement équipe l'université de Lomé. Elle a acquis un don d’équipements informatiques et pédagogiques. Ces équipements ont été reçus par Komla Dodzi Kokoroko, Président de l’institution dans les mains de Binta Sanneh, la représentante résidente du PNUD au Togo . Une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la qualité de l’enseignement et de la création d’un environnement propice pour le déroulement des ctivités académiques.

L'université de Lomé renforcée par des équipements informatiques

En effet, l'université de Lomé a reçu un ensemble de 27 équipements informatiques et pédagogiques d’un montant total de plus de 27 millions de Fcfa. Dans les équipements, on peut compter des équipements de vidéo et d’audioconférence, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs de bureau et portables, des tablettes ainsi que des accessoires liés au graphisme et des équipements de capture multimédia. Ces éléments vont jouer un rôle très indispensable dans la digitalisation de l’enseignement ainsi que dans la gestion des soutenances de thèses de doctorat et de Master.

En réalité , les équipements permettront aux étudiants et aux enseignants de revoir la qualité des prestations dans les amphithéâtres.

À en croire Binta Sanneh, la représentante résidente du Pnud, cette initiative est toute une démarche qui s’aligne sur les efforts de développement des États accompagnés par le Pnud pour développement durable.