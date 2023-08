Togo: Faure Gnassingbé au secours des enfants en situation vulnérable

Le développement du système éducatif est l'une des préoccupations majeures du gouvernement togolais. Ainsi, pour faciliter la tâche aux enfants en situation vulnérable, et leur permettre d’avoir aussi accès à l’éducation comme tous, le Président, Faure Gnassingbé, oeuvre des actions salutaires.

Des dons de kits scolaires offerts aux enfants en situation vulnérable

Dans la commune de Golf 7 précisément le grand Lomé, un don de kits scolaires a été fait aux enfants en situation difficile. En effet, c'est une initiative pour promouvoir la culture de l’excellence en milieu scolaire, l'une des préoccupations du gouvernement actuel. À cet effet, on peut compter plusieurs éléments et matériels de travail pour les enfants pour ce cadeau précieux offert par le Chef d'Etat. Entre autres, on peut citer des cahiers, des stylos, des couvertures kaki et en plastique, ainsi que des ensembles de géométrie et bien d’autres fournitures scolaires. C'est une politique qui permet au gouvernement de faire la promotion de l’éducation au Togo.En outre, après cette phase dans la commune Golfe 7, ce sera le tour de plusieurs localités, précisément Zanguéra. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du Président.Par ailleurs, le but de cette initiative est d’atteindre 500 enfants et même plus. À titre illustratif, pour la première étape, près de 300 élèves allant du CP à la terminale ont reçu avec joie des kits. Une œuvre sociale qui vont soulager les parents juste à l'approche de la rentrée.